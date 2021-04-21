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Аналитики рассказали ФАН, что стоит ждать от рубля в ближайшее время

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 18:43
Экономика
Аналитики рассказали ФАН, что стоит ждать от рубля в ближайшее время
Федеральное агентство новостей  / 

Рубль, несмотря на позитивное мирное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, все равно находится в неопределенном состоянии, пока рынок полностью не привыкнет к внешнеполитической обстановке, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне в «моменте» резко упала в цене — до 65,50. Затем пошла коррекция, и сегодня торгуется в районе 66,30 долларов за баррель. Некоторым негативом продолжает выступать рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. С другой стороны, позитивом выступает Китай, где растут автотрафик и импорт нефти. В Китае сильно загружены нефтеперерабатывающие заводы.

«Китай по нефти тащит весь мир», — заметили аналитики.

Кроме того, на нефть оказало сильное давление действия Соединенных Штатов, которые рассматривают ОПЕК как картель и обвиняют в том, что альянс регулирует цены.

Аналитики рассказали, что стоит ждать от рубля в ближайшее время
Федеральное агентство новостей  / 

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, до послания президента России Федеральному собранию рубль торговался в районе 76,90. После послания рубль начал укрепляться и дошел до уровня 76,60. Обращение президента оказалось достаточно мирным, что вселило рынку оптимизм.

«Однако все равно диапазон для рубля остается 75–77 за доллар», — добавили аналитики.

После введения американских санкций российский Минфин собирался сократить объемы заимствований. Однако объемы небольшие, поэтому серьезного влияния на рынок оказать они не могли.  

 Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает влияние на рубль

 

нефть россия рубль
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