Внедорожник ГАЗ 1969 года выпуска выставили на продажу в Нидерландах

Валвейк, 21 апреля. Советский внедорожник ГАЗ-69 появился в продаже на территории Нидерландов.

Объявление о продаже известного советского внедорожника ГАЗ-69 появилось на сайте Classic Trader. Данная модель была собрана в 1969 году и за нее требуют 12 950 евро, что примерно равняется 1,19 млн рублей по нынешнему курсу.

Сейчас автомобиль находится в городе Валвейк в Нидерландах. Он в хорошем состоянии и подходит для коллекционеров, особенно предпочитающих военную технику. Указывается, что пробег раритетного внедорожника составляет 98 999 км.

Авторы объявления не указывают, как машина попала в Нидерланды. В советском союзе она никогда не продавалась, так как поступала на военные нужды, либо в крупные сельскохозяйственные организации. ГАЗ-69 представляет собой полноприводную модель с 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 55 л.с. и механической коробкой передач.

Модель ГАЗ-24 1983 года выпуска продается в соседней Германии за 8,5 тыс. евро. Автомобиль находится в идеальном состоянии, укомплектован запаской и оригинальной советской инструкцией по эксплуатации.