Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»

Озвученный президентом Владимиром Путиным в послании принцип «Получил прибыль за счет природы — убери за собой» позволит кардинально изменить подход крупных компаний к ведению бизнеса. Такое мнение в интервью ФАН высказал первый заместитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

«Компаниям зачастую проще заплатить мизерные штрафы, чем ликвидировать огрехи в части вреда для окружающей среды. Озвученные меры позволят это изменить», — заявил депутат.

Валуев подчеркнул, что в России сегодня работает огромное количество предприятий, которые платят небольшие штрафы за нанесенный природе ущерб и фактически безнаказанно продолжают свою деятельность.

«Таких предприятий, в основном в больших городах-миллионниках, целая сетка: в металлургии, химической промышленности, угольной энергетике», — рассказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, для успешной реализации перечисленных президентом экологических инициатив необходимо проявить последовательность и жесткость.

«Если мы пойдем до конца, как в случае, когда госпожа Радионова (руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. — Прим. ФАН) пошла до конца в подсчете ущерба, который нанесла авария Норникеля в Норильске, если мы везде будем так же жестко себя вести: находить исходных бенефициаров и причины подобных происшествий, — тогда мы сможем надеяться на то, что природа будет страдать меньше», — пояснил Валуев.

Парламентарий отметил, что помимо экологии считает прорывными инициативы по поддержке семей с детьми, кредитной политике регионов и «посыл, что мы своих не бросаем».

Президент России Владимир Путин 21 апреля в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости ускорить принятие закона о финансовой ответственности предприятий за нанесение ущерба природе. Он подчеркнул, что нельзя допустить повторения экологических катастроф, аналогичных происшествиям в Норильске, Усолье-Сибирском и других точках. По словам главы государства, подход должен быть следующим: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой». Это актуально и для сферы обращения с отходами. Чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, отметил президент.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал главный урок из послания Путина.