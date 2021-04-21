Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
17:35
Политика
Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении
17:34
Происшествия
Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу
Все новости

Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»

Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Озвученный президентом Владимиром Путиным в послании принцип «Получил прибыль за счет природы — убери за собой» позволит кардинально изменить подход крупных компаний к ведению бизнеса. Такое мнение в интервью ФАН высказал первый заместитель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

«Компаниям зачастую проще заплатить мизерные штрафы, чем ликвидировать огрехи в части вреда для окружающей среды. Озвученные меры позволят это изменить», — заявил депутат.

Валуев подчеркнул, что в России сегодня работает огромное количество предприятий, которые платят небольшие штрафы за нанесенный природе ущерб и фактически безнаказанно продолжают свою деятельность.

«Таких предприятий, в основном в больших городах-миллионниках, целая сетка: в металлургии, химической промышленности, угольной энергетике», — рассказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, для успешной реализации перечисленных президентом экологических инициатив необходимо проявить последовательность и жесткость.

«Если мы пойдем до конца, как в случае, когда госпожа Радионова (руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. — Прим. ФАН) пошла до конца в подсчете ущерба, который нанесла авария Норникеля в Норильске, если мы везде будем так же жестко себя вести: находить исходных бенефициаров и причины подобных происшествий, — тогда мы сможем надеяться на то, что природа будет страдать меньше», — пояснил Валуев.

Парламентарий отметил, что помимо экологии считает прорывными инициативы по поддержке семей с детьми, кредитной политике регионов и «посыл, что мы своих не бросаем».

Президент России Владимир Путин 21 апреля в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости ускорить принятие закона о финансовой ответственности предприятий за нанесение ущерба природе. Он подчеркнул, что нельзя допустить повторения экологических катастроф, аналогичных происшествиям в Норильске, Усолье-Сибирском и других точках. По словам главы государства, подход должен быть следующим: «Получил прибыль за счет природы — убери за собой». Это актуально и для сферы обращения с отходами. Чтобы обеспечить переход к экономике замкнутого цикла, нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, отметил президент.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев назвал главный урок из послания Путина.

николай валуев экология бизнес штраф послание федеральному собранию владимир путин
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Общество / Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
Рейтинг@Mail.ru