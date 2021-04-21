Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 апреля 17:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:52
Происшествия
Владелец кинотеатра в Бирмингеме признал вину в смерти посетителя
17:50
Политика
Онищенко о послании президента: За этим виделся конкретный человек
17:50
Наука
Ученые из США разработали реагирующий на прикосновение мягкий метаматериал
17:49
Экономика
MasterCard меняет правила взимания межбанковской комиссии
17:49
Общество
Стало известно, кто возглавит казначейство в Дагестане
17:46
Происшествия
Мотоциклиста-наркомана поймали в Петербурге
17:45
Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
17:44
Общество
Психолог рассказала, как реагировать на угрозы ребенку от сверстников в школе
17:44
Общество
Астролог рассказала, каких дней нужно опасаться в 2021 году
17:41
Политика
Жириновский подвел итоги послания Путина пламенным обращением к Западу
17:41
Общество
Малькевич сравнил с гапоновщиной призывы соратников Навального на незаконные акции
17:41
Происшествия
Умершая в подъезде дома кемеровчанка незадолго до смерти отказалась от госпитализации
17:40
Общество
Валуев объяснил, кого затронет новый принцип из послания Путина «загрязнитель платит»
17:38
Общество
Российский врач объяснил принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19
17:37
Происшествия
Братья-двойняшки несколько раз прятались от банды подростков в магазинах Петербурга
17:36
Общество
Россиянам объяснили, как привести газон в прежний вид после зимы
17:35
Общество
В Центробанке объяснили, как одним вопросом застать врасплох телефонных мошенников
17:35
Общество
Попытка согласования митингов ФБК была частью игры для западной аудитории
17:35
Политика
Межевич назвал актуальной тему политических убийств, затронутую Путиным в обращении
17:34
Происшествия
Водитель маршрутки в Кузбассе выгнал мальчика на ночную дорогу
Все новости

Глава СОМБ пригрозил судебным иском газете Liberation за вброс о россиянах в ЦАР

  /   Обновлено: 21 апреля 2021 17:08
Весь мир
Глава СОМБ пригрозил судебным иском газете Liberation за вброс о россиянах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Москва, 21 апреля. Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов потребовал удалить с сайта французской газеты Liberation статью с ложными обвинениями в адрес российских инструкторов в ЦАР.

Иванов опубликовал копию открытого письма, отправленного главному редактору Liberation Дову Алфону. В нем указано на многочисленные обвинения, выдвинутые против организации, но не подтвержденные фактами.

Директор СОМБ отметил, что приведенные в материале французского издания свидетельства получены из анонимных источников. Однако правоохранительные органы Центральноафриканской Республики не зафиксировали подобных жалоб. Таким образом, считает Иванов, эти показания могут быть сфабрикованы автором статьи с целью очернить работу инструкторов из РФ или дискредитировать российско-центральноафриканское сотрудничество.

Глава СОМБ пригрозил судебным иском газете Liberation за вброс о россиянах в ЦАР
Prt Scr vk.com  / Александр Иванов

Также глава СОМБ напомнил, что российские специалисты занимаются подготовкой военнослужащих национальной армии ЦАР (FACA) и не участвуют в боях. При этом они находятся в республике на основании соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги и с разрешения Совета Безопасности ООН.

«Я прошу вас прекратить распространять заведомо ложную информацию и удалить статью. В противном случае я буду вынужден решать наш конфликт судебным путем», — подчеркнул Иванов.

Инструкторы из РФ не впервые сталкиваются с безосновательными обвинениями французских СМИ. Но центральноафриканцы придерживаются прямо противоположного мнения. Они регулярно устраивают торжественные марши, на которых благодарят Россию за помощь в восстановлении мира и спокойствия на всей территории ЦАР.

африка цар
Комментировать
Самое популярное
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 117991 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 109339 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 65348 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 56973 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Политика 26901 20 апреля 2021
Сенат США провозгласил «смертный приговор» Джо Байдену
Все новости / Весь мир / Глава СОМБ пригрозил судебным иском газете Liberation за вброс о россиянах в ЦАР
Рейтинг@Mail.ru