Глава СОМБ пригрозил судебным иском газете Liberation за вброс о россиянах в ЦАР

Москва, 21 апреля. Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов потребовал удалить с сайта французской газеты Liberation статью с ложными обвинениями в адрес российских инструкторов в ЦАР.

Иванов опубликовал копию открытого письма, отправленного главному редактору Liberation Дову Алфону. В нем указано на многочисленные обвинения, выдвинутые против организации, но не подтвержденные фактами.

Директор СОМБ отметил, что приведенные в материале французского издания свидетельства получены из анонимных источников. Однако правоохранительные органы Центральноафриканской Республики не зафиксировали подобных жалоб. Таким образом, считает Иванов, эти показания могут быть сфабрикованы автором статьи с целью очернить работу инструкторов из РФ или дискредитировать российско-центральноафриканское сотрудничество.

Prt Scr vk.com / Александр Иванов

Также глава СОМБ напомнил, что российские специалисты занимаются подготовкой военнослужащих национальной армии ЦАР (FACA) и не участвуют в боях. При этом они находятся в республике на основании соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги и с разрешения Совета Безопасности ООН.

«Я прошу вас прекратить распространять заведомо ложную информацию и удалить статью. В противном случае я буду вынужден решать наш конфликт судебным путем», — подчеркнул Иванов.

Инструкторы из РФ не впервые сталкиваются с безосновательными обвинениями французских СМИ. Но центральноафриканцы придерживаются прямо противоположного мнения. Они регулярно устраивают торжественные марши, на которых благодарят Россию за помощь в восстановлении мира и спокойствия на всей территории ЦАР.