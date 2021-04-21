Депутат Бессараб назвала четыре важных предложения Путина по поддержке семей с детьми

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию решения — ответ на запросы общества, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. В комментарии ФАН парламентарий обратила внимание, что изменения в социальной политике государства призваны помочь наиболее нуждающимся гражданам. Бессараб назвала наиболее важные изменения, которые затронут семьи с детьми.

Помощь неполным семьям

pixabay.com / Chuck Underwood

Одной из самых нуждающихся категорий российских граждан остаются семьи с детьми. Меры поддержки семей были приняты в прошлом и текущем годах. В послании Федеральному собранию президент предложил оказать дополнительную помощь неполным семьям. Родители, в одиночку воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, получат ежемесячные выплаты в размере 5650 рублей на каждого ребенка.

«Впервые в России уделено огромное внимание одиноким родителям. К сожалению, это реалии настоящего времени, когда один из родителей не выполняет свои обязанности по воспитанию ребенка и не выплачивает алименты. Но самое главное — вовремя протянуть руку помощи тем, кто воспитывает ребенка. И сегодня неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет пообещали поддержку в размере более 5 тысяч рублей на каждого ребенка», — отметила Бессараб.

Депутат также отметила, что глава государства призвал прорабатывать с банками вопросы, как работать с такими недобросовестными родителями — неплательщиками алиментов.

Поддержка беременным женщинам

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В послании Федеральному собранию президент предложил ввести ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, в размере 6350 рублей.

«Для женщины очень сложно решиться на рождение ребенка, в особенности если она осталась одна. Государство предлагает поддержку таким женщинам — ежемесячную поддержку до рождения ребенка и затем после — через получение материнского капитала, выплат и пособий в течение следующего периода воспитания ребенка», — сказала Бессараб.

Компенсация детского отдыха

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Светлана Бессараб обратила особое внимание на предложение Путина компенсировать до 50% стоимости путевок детей в летний лагерь.

«Немногие обратили внимание, но это эпохальное событие — возрождение целой отрасли детского отдыха и оздоровления. Это определяет будущее здоровье нации. Долгий период времени этому не уделялось достойного внимания на уровне федерального бюджета. Сегодня президентом озвучено поручение правительству о разработке правил возмещения до 50% стоимости путевки детского отдыха и оздоровления. Конечно, это — помощь родителям, это — возможность детям, просидевшим весь год дома, отдохнуть в детских здравницах и лагерях. Но самое главное — это опосредованная помощь детским здравницам, возможность возрождения отрасли», — объяснила депутат.

Единовременная выплата на школьников

pixabay.com /

Глава государства предложил произвести единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста. В августе родители получат 10 тысяч рублей на каждого школьника для подготовки к учебному году.

«Все в совокупности — развитие инфраструктуры, бизнеса, реструктуризация долгов регионам — поможет возродить экономику, рынок труда, дать инструменты получения доходов нашим гражданам», — заключила Бессараб.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено в среду, 21 апреля 2021 года. Мероприятие проходило в столичном выставочном комплексе «Манеж». Итоги послания — в материале ФАН.