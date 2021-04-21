Путин выступил с посланием Федеральному собранию. События дня

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным, уже семнадцатым по счету посланием Федеральному собранию. В центральном выставочном зале «Манеж» в Москве собрались члены Совета Федерации и правительства, депутаты Госдумы, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

В речи, которая продлилась почти час 20 минут, глава государства обозначил свое видение путей решения ключевых задач, стоящих перед нашей страной. Приоритетными темами стали здравоохранение, борьба с пандемией, помощь семьям с детьми, экономическое благополучие России. Также лидер государства затронул проблемы внешней политики и вопросы обеспечения безопасности.

В эпоху пандемии в формат послания были внесены некоторые ограничения, в частности, масочный режим и социальная дистанция для представителей СМИ. Ожидаемо тема борьбы с коронавирусом вышла на первый план выступления Владимира Путина. Президент поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд в сражении с новой инфекцией, а российских ученых — за настоящий, сродни космическому прорыв в создании вакцин от COVID-19. Путин, который сам недавно сделал прививку, призвал россиян последовать его примеру.

«Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть», — подчеркнул Путин.

В рамках послания президент поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения. Стратегически важно для страны увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Обращаясь к правительству, Путин поручил к 1 июля подготовить пакет мер для поддержки семей с детьми.

pixabay.com / Pexels

Для этого, в частности, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей для семей, где растут школьники. До конца 2024 года в России построят не меньше 1 300 новых школ, в которых будут учиться более одного миллиона ребят. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты беременным малообеспеченным женщинам. Глава государства добавил, что после коронавирусной турбулентности рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан будут обязательно восстановлены.

Президент заявил, что российским регионам планируется выдать инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 миллиардов рублей до конца 2023 года. Так, с помощью предложенных механизмов Ямало-Ненецкий округ сможет запустить строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Президент также поручил продлить скоростную автомагистраль Москва — Казань до Екатеринбурга, достроив ее за три года.

«Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», — добавил Путин.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

Особое внимание Владимир Путин уделил вопросам обороны, что актуально на фоне гиперактивности НАТО у российских границ. Увеличивается армия ударных авиакомплексов и кораблей, оснащенных ракетами «Кинжал» и «Калибр». На службу Отечеству выходят гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — заявил президент.

Российский лидер обозначил стратегический фронт работ для огромной страны, которую в ходе послания назвал гостеприимной и сплоченной, что лишний раз подтвердилось на поле брани с коронавирусом. Владимир Путин призвал соотечественников вместе идти вперед.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

По итогам послания парламенту будут оперативно подготовлены поручения по всем фронтам: это улучшение демографической ситуации, поддержка семьи, повышение доходов россиян, создание рабочих мест, улучшение предпринимательской среды, построение здоровой экологии и целый ряд других актуальных для страны направлений.