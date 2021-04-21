Михаил Щапов: Озвученные в послании Путина решения выведут из кризиса целые отрасли

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил целый ряд крайне важных социальных инициатив и мер поддержки для миллионов наших граждан. Это и выплаты на всех школьников, и поддержка детей в неполных семьях и женщин на ранних сроках беременности.

Особенно отмечу решение о возврате половины суммы от полной стоимости путевки в детский летний лагерь для ребятишек. Уже несколько месяцев в различных российских регионах идет серьезная дискуссия по поводу организации детского летнего отдыха. Так, в прошлом году детские лагеря столкнулись с резким падением доходов и были просто поставлены на грань выживания. Недавно я ставил перед правительством РФ вопрос о необходимости поддержки системы детских лагерей.

Решение главы государства может и отрасль вывести из кризиса, и детей наших обеспечить массовым и качественным отдыхом. В регионах страны очень ждут скорейшей реализации этой меры.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Также сегодня в ежегодном послании президент страны особое внимание уделил проблемам региональных и местных бюджетов. Пандемия коронавирусной инфекции и экономический спад подкосили субъекты федерации. Растут долги, падают доходы… Это может крайне негативно отразиться на гражданах, особенно на самых незащищенных категориях.

Речь идет о выплатах, льготах и строительстве социальных объектов. На все это у российских регионов уже не хватает средств. Сейчас важно в масштабах всей страны оказать любую помощь региональным бюджетам, чтобы пережить нынешнее тяжелое время. От этого зависит благосостояние миллионов граждан нашего государства.

Наконец, Путиным были высказаны важные инициативы в сфере развития экономики. К примеру, для Иркутской области, которую я представляю в нижней палате парламента, важны инициативы в части газификации, развития внутреннего туризма и ликвидации накопленного ущерба.

Мы рассчитываем, что федеральные и региональные власти уже в самое ближайшее время начнут работу над механизмами реализации предложений президента Российской Федерации.