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Ректор РАНХиГС: Бюджетные места в вузах помогут решить финансовые проблемы регионов

Общество
Ректор РАНХиГС: Бюджетные места в вузах помогут решить финансовые проблемы регионов
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Поддержка региональной сети вузов станет важным шагом в развитии системы образования нашей страны. Об этом в интервью ФАН заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

«Президент всегда уделяет особое внимание развитию человеческого капитала и прежде всего — развитию здравоохранения и образования. С точки зрения образования, конечно, важнейшая задача, которая монтируется из предложений по бюджетам регионов, — это развитие региональной сети вузов», — сказал собеседник агентства.

По словам Мау, обеспечение качественного профессионального образования на всей территории России напрямую связано с экономическим развитием регионов.

«То, что президент сформулировал предложение о существенном увеличении числа бюджетных мест для региональной сети — это, на мой взгляд, действительно важно. Кроме того, инициатива очень точно совпадает с решением финансовых проблем в регионах — это взаимосвязанные вещи», — добавил ректор РАНХиГС.

Важным направлением развития системы профессионального образования собеседник ФАН назвал усиление его бюджетного характера.

«Вот как у нас есть всеобщее среднее образование, также все граждане должны иметь возможность получить первое профессиональное образование за счет средств бюджета. В этом послании президент сделал очень важный шаг в этом направлении», — обратил внимание Владимир Мау.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в вузах РФ в предстоящие два года увеличится на 45 тысяч. Глава государства подчеркнул, что не менее 70% из них придется на регионы России.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важность проведения воспитательной работы в учреждениях среднего профессионального образования.

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