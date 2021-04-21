Бывший судья получил два года колонии за мошенничество в Волгограде

Волгоград, 21 апреля. Экс-судье Волгограда Юлии Добрыниной вынесли приговор по делу о покушении на мошенничество.

Ленинский районный суд Астрахани назначил бывшему председателю суда наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее прокурор запросил 3,5 года лишения свободы.

По версии СК, в суде находилось дело по иску администрации города к одному из бизнесменов о сносе самовольно построенной гостиницы. Суд назначил экспертизу, а осужденная пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом Добрынина не имела возможности помочь. Ее задержали при передаче денег.