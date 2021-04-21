Российский педагог назвал немыслимым объем нагрузки на школьников

Салехард, 21 апреля. Развитие технологий иногда является причиной стресса для педагогов, учеников и их родителей. Эксперт прокомментировал введение цифровых технологий в процесс обучения.

Сейчас запросы к сфере образования в основном исходят от властей и от родителей, сообщила советник губернатора, кандидат педагогических наук Ирина Сидорова. В современном мире важно разностороннее развитие детей, передает «Ямал-Регион». Сидорова отметила, что сейчас на детях лежит огромная ответственность.

«Пока вся ответственность перекладывается на детей, которые должны усвоить этот немыслимый просто объем информации», — отметила Ирина Сидорова.

От детей требуют усвоить и закрепить огромный объем информации. Пока руководители и родители обсуждают внедрение новых решений, ребенок остается один на один с ответственностью за собственное будущее.

Ранее сообщалось об открытии детских пришкольных лагерей на Кубани. За сезон в летних лагерях Краснодарского края смогут отдохнуть 96 тыс. школьников. Первые лагеря начнут функционировать в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Гулькевичском, Кущевском, Ленинградском, Славянском и Темрюкском районах.