Пекин, 21 апреля. Провокации Японии в районе Курильских островов могут обернуться не самыми приятными последствиями, полагают обозреватели китайского издания Sohu.

Как отметили в Sohu, уже долгие годы длится конфликт Токио и Москвы касательно Курил. Японская сторона не теряет надежды получить контроль над регионом и осуществляет весьма опасные действия, передает «ПолитРоссия».

Япония увеличивает свою военную активность вблизи Курильских остров: военные даже организовали там специальную мобильную вооруженную группу. Эти действия направлены на запугивание России или даже попытки «захватить» Курилы. Однако старание устроить провокацию обернется для Японии весьма неожиданными последствиями, отметили аналитики.

РФ уже разместила в данном регионе тяжелое вооружение и начала модернизацию своих оборонительных сооружений. Такими темпами Курильские острова могут стать настоящей крепостью. Если Токио направит туда свои войска для наступления, их будет ожидать не слишком дружелюбный прием.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО на Курилах отработали отражение авианалета комплексами С-300В4.