Стали известны подробности дела главы орловского депздрава Ивана Залогина

Орел, 21 апреля. Руководитель областного депздрава Иван Залогин, обвиняемый в превышении должностных полномочий, задекларировал 1,56 млн рублей за год, передает источник ФАН.

Также выяснилось, что орловский чиновник является владельцем участка в 1,5 тыс. квадратных метров. Помимо этого, на нем зарегистрирован дом площадью 262 «квадрата» и служебная комната в 35 квадратных метров.

Следователи ранее изъяли свыше 5,5 млн рублей в ходе обысков в рамках уголовных дел о превышении полномочий, препятствованию предпринимательской деятельности в департаменте здравоохранения Орловской области. Дела возбуждены в отношении Залогина и его подчиненного.