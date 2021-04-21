Песков сообщил об отсутствии запросов от Украины о встрече с Путиным

Москва, 21 апреля. Россия не получала запросов от президента Украины Владимира Зеленского на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявили в Кремле.

В последнее время таких обращений не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также накануне президент украины опубликовал видеообращение. Он призвал Путина «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Российскому лидеру об этом доложили, подчеркнул пресс-секретарь. Однако Путин мог не ознакомиться с предложением из-за подготовки к посланию Федеральному собранию и рабочих встреч, добавил Песков.

Ранее речь Зеленского прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Президенту стоит прекратить извлекать пустые слова, подчеркнул член Совфеда.