Омбудсмен: серьезных рисков для здоровья Навального в колонии нет

Владимир, 21 апреля. Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии Владимирской области, обследовали четыре врача, не работающих в системе ФСИН. Опасений за его состояние нет, сообщила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря об осмотре медиков, заключила, что блогер получает всю необходимую терапию, в том числе капельницы из питательных смесей.

Навального после вынесения приговора доставили в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области. Вскоре основатель ФБК (признан в РФ иноагентом) начал жаловаться на условия содержания в колонии. В частности, он жаловался на то, что к нему не допускают гражданских врачей. На фоне этого осужденный объявил голодовку и потребовал оказать всю необходимую помощь. После этого, по его словам, начальство колонии пригрозило начать принудительное кормление.