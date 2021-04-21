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Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал главный урок из послания Путина

Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал главный урок из послания Путина
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Озвученное президентом России Владимиром Путиным послание Федеральному собранию адекватно тем проблемам, с которыми наша страна столкнулась в последние годы. Об этом в интервью ФАН рассказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев.

«Ключевые вопросы связаны с колоссальным воздействием эпидемии на жизнь людей. Президент сконцентрировался в первую очередь на этом. И не на помощи народному хозяйству вообще, а на помощи очень конкретным слоям населения, в первую очередь семьям с детьми. Во время пандемии удар пришелся именно на них», — заявил собеседник агентства.

Он обратил внимание на озвученные президентом дополнительные выплаты для семей с детьми и другие меры, направленные на поддержку этой категории населения.

«Социальная направленность — это объективный ответ на вызовы, которые встали перед страной. Это — главный урок из послания», — подчеркнул глава СПЧ.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Глава государства предложил расширить в России меры социальной поддержки граждан. В частности, он указал на необходимость ввести новые выплаты семьям с детьми, а также улучшить систему здравоохранения.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила друзей России в Крым после фразы Путина о жестком ответе Западу, а детский омбудсмен Анна Кузнецова в беседе с ФАН выделила основные социальные инициативы в послании президента.

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