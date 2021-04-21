Ученые из США выяснили, сколько масок нужно носить для лучшей защиты от COVID-19

Вашингтон, 21 апреля. Американские специалисты выяснили, какое количество масок нужно носить для максимального снижения риска заражения коронавирусом.

Согласно последним исследованиям, от COVID-19 спасают даже самодельные маски. Главное, чтобы их изготовили из двух слоев разной ткани.

Также выяснилось, что одна маска обеспечивала фильтрующую способность от 43% до 62%. А у тех, которые были сшиты из натуральной ткани, этот показатель оказался выше.

При этом ношение сразу двух медицинских масок повышало эффективность фильтрации с 55% до 66%. Самым эффективным вариантом, по словам исследователей, является ношение маски из ткани поверх медицинской. Таким образом фильтрация вирусных частиц повышается с 66% до 81%.

Ранее биологи предупредили о влиянии коронавирусной инфекции на клетки головного мозга. Легкая форма приводит к нейронной инфекции и слабой воспалительной реакции, что может вызывать потерю вкусовых ощущений и головные боли.