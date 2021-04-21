Мэра Сретенска задержали по подозрению в превышении полномочий

Чита, 21 апреля. Правоохранители задержали главу города Сретенска Забайкальского края Сергея Тонких. Чиновника подозревают в злоупотреблении и превышении полномочий.

Следствие считает, что мэр заключил муниципальный контракт на ремонт дороги на сумму около 2,4 млн рублей. Тонких знал о невыполнении подрядчиком работ, однако подписал документы. Согласно контракту, фирме выплатили 600 тыс. рублей. Чиновника задержали на 48 часов.

Главу города также подозревают в том, что он разрешил подрядчику использовать местное месторождение, в результате чего фирма нелегально взяла более 1 тыс. куб. м песчано-гравийной смеси. Против мэра возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.

Недавно заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому задержали по подозрению во взяточничестве, сообщало издание URA.RU.