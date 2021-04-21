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Албанский премьер хочет соединиться с Косово

Общество
Албанский премьер хочет соединиться с Косово
Федеральное агентство новостей  /  Оксана Баландина

Косово, 21 апреля. Премьер-министр Албании Эди Рама назвал балканский мини-шенген возможностью навсегда стереть границу стереть границу между Албанией и Косово, пишет «Политнавигатор».

В разговоре с приштинским СМИ Рама напомнил о том, что впервые идею балканского шенгена выдвинул экс-премьер-министр Албании Фатос Нано. Он же первым продвигал ее среди лидеров балканских стран.

«Первый региональный шенген был сформулирован Фатосом Нано во времена, когда это казалось безумием, — рассказал Рама. — Я ввел его повторно, потому что появились условия для этого. Региональный шенген означает стирание границы между Албанией и Косово, но к тому времени, когда жители Косово поймут это, пройдут годы, и Косово потеряет время. Мини-шенген — это идея, которую я первым начал реализовывать, и этому есть свидетели».

Рама заявил, что говоря о диалоге между Приштиной и Белградом, для него будущее Косово неясно без решимости прекратить диалог. По его словам, неясным оно является не с точки зрения независимости, а с точки зрения доступных возможностей, доступных для повышения статуса Косово до более высокого социального и экономического уровня. Таким образом Рама отреагировал на заявления «премьера» Косово, который заявил, что договоренности с Белградом не являются для него приоритетными.

Проект «балканского мини-шенгена», который поддержали Албания, Сербия и Северная Македония, был воспринят Косово в штыки. Это произошло из-за нежелания его интеграции с Сербией в любой форме. Такой вариант продвигался администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Он подразумевает свободу перемещения людей, товаров и финансовых потоков через западно-балканские границы, взаимное признание документов и дипломов, трудоустройство без ограничений.

Ранее сообщалось, как давление ЕС не заставило Сербию присоединиться к новым санкциям против РФ.

сша косово албания ЭДИ РАМА
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