Галустян назвал свои песни от лица Супер Жорика формой юмора

Москва, 21 апреля. Юморист и шоумен Михаил Галустян объяснил, почему не стоит серьезно воспринимать его песни, исполняемые в образе Супер Жорика.

Галустян последовал примеру своего коллеги Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, и выпустил несколько треков в комичном образе. Спетые от лица Супер Жорика композиции очень понравились некоторым слушателям, однако на награды в области музыки шоумен не претендует. Более того, он считает песни Супер Жорика одной из форм юмора.

«Супер Жорик — просто исполнитель песен. Помните, Верка Сердючка (сценический образ украинского артиста Андрея Данилко. — Прим. ФАН) была? Или есть? Я не слежу... Это ж тоже песни юмористические», — сказал Галустян в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

По словам юмориста, нельзя сравнивать творчество Верки Сердючки с композициями, например, Софии Ротару. Шоумен добавил, что пел давно, но делал это в душе или в караоке. Однако затем Галустян все же набрался смелости и запел для широкой публики

Далеко не все слушатели положительно отнеслись к музыкальной деятельности юмориста. Например, клип Супер Жорика на песню «Чао! Чао!» провалился в Сети.