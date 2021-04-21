Анна Седокова разочаровала фанатов перевоплощением в блондинку

Москва, 21 апреля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж и стала платиновой блондинкой с короткими волосами. Перевоплощение не понравилось поклонникам певицы.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, снятое ее стилистом. На кадрах можно увидеть новую прическу Седоковой, а также реакцию певицы на преображение.

«Ну, как вам? Кажется, немного старит. Или окей?» — обратилась к подписчикам исполнительница.

Судя по лицу экс-солистки «ВИА Гры» на видео, ей не очень понравилась прическа. На вопрос стилиста, в шоке ли она, Седокова ответила утвердительно.

Фанатов певицы перевоплощение в блондинку разочаровало. Некоторые подписчики даже решили, что исполнительница на самом деле просто надела парик.

«Я, конечно, не парикмахер, но до было лучше»; «Это шутка? Вы не могли так поступить со своими волосами!»; «Анна, Вам очень идут более темные тона! Эта прическа явно не для вас, визуально выглядите старше»; «Мне показалась, или это парик?»; «Да видно же, что парик», — написали комментаторы.

Анне Седоковой ранее пришлось посетить хирурга — певице потребовалась операция на глазу. Обратиться за помощью экс-солистку «ВИА Гры» вынудила опухоль века.