Анна Седокова разочаровала фанатов перевоплощением в блондинку

Москва, 21 апреля. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова кардинально сменила имидж и стала платиновой блондинкой с короткими волосами. Перевоплощение не понравилось поклонникам певицы.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала видео, снятое ее стилистом. На кадрах можно увидеть новую прическу Седоковой, а также реакцию певицы на преображение.
«Ну, как вам? Кажется, немного старит. Или окей?» — обратилась к подписчикам исполнительница.
Судя по лицу экс-солистки «ВИА Гры» на видео, ей не очень понравилась прическа. На вопрос стилиста, в шоке ли она, Седокова ответила утвердительно.
Фанатов певицы перевоплощение в блондинку разочаровало. Некоторые подписчики даже решили, что исполнительница на самом деле просто надела парик.
«Я, конечно, не парикмахер, но до было лучше»;
«Это шутка? Вы не могли так поступить со своими волосами!»;
«Анна, Вам очень идут более темные тона! Эта прическа явно не для вас, визуально выглядите старше»;
«Мне показалась, или это парик?»;
«Да видно же, что парик», — написали комментаторы.
Анне Седоковой ранее пришлось посетить хирурга — певице потребовалась операция на глазу. Обратиться за помощью экс-солистку «ВИА Гры» вынудила опухоль века.