Российский диетолог назвал эффективные способы сжигания жира в организме

Москва, 21 апреля. Активная физическая деятельность не во всех случаях способствует жиросжиганию. Диетолог Алексей Ковальков рассказал, как избавиться от лишнего веса.

Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал россиянам о том, какое количество жиров составляет суточную норму и как избавиться от лишних килограммов. Он озвучил свои советы в рамках интервью московскому телеканалу ТВЦ.

По словам диетолога, суточная норма жиров составляет от 60 до 80 грамм. Желающие похудеть также должны употреблять жиросодержащие продукты, однако для них планка может быть ниже — 40 граммов. Понижать ее еще больше не рекомендуется.

Худеющие должны обращать внимание на уровень инсулина. Так, высокий уровень этого гормона мешает жирным кислотам выходить из клеток организма. При этом не поможет даже высокая физическая активность и голодание.

Эффективным способом избавиться от лишнего веса может быть ходьба, утверждает Ковальков. Он ссылается на исследование ученых, подтвердивших факт сжигания жиров в альвеолах легких. При нехватке воздуха, вызванной ходьбой, организм автоматически выделяет адреналин, сужающий периферические сосуды и расширяющий сосуды легких. Таким образом жировые клетки попадают в легкие, где в итоге растворяются.

Ранее россиянам назвали привычки, которые мешают похудеть. Диетологи рекомендуют отказаться от употребления пищи за телевизором.