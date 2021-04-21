Китайские аналитики назвали причину обращения Зеленского к Путину

Пекин, 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о встрече в Донбассе из-за осознания необходимости налаживания отношений с Москвой.

Украинский лидер последовательно ищет диалог с РФ. С таким мнением выступили аналитики из китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

«Сегодня, увидев истинное лицо НАТО и столкнувшись с развертыванием военной мощи России, Украина вынуждена принять наиболее подходящую стратегию», — подчеркнули в китайском СМИ.

Официальный Киев понял, что никто в Альянсе не собирается вступаться за ВСУ, отметили аналитики. Также Незалежной не стоит рассчитывать на членство в НАТО, уверены они.

Ранее обращение Зеленского к Путину оценил российский сенатор Алексей Пушков. Он призвал президента Украины для начала полностью прекратить обстрелы и отменить экономическую блокаду.