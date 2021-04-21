Спустя 19 лет в Краснодаре задержали петербургского бандита

Санкт-Петербург, 21 апреля. Сотрудники уголовного розыска из Санкт-Петербурга задержали в Краснодаре члена банды, который 19 лет был в розыске по делам о расстреле, ограблении инкассаторов и ряду убийств.

По данным следствия, в июле 1997 года мужчина вместе со своими подельниками напал на инкассаторскую машину, которая стояла у пункта обмена валюты на Нарвском проспекте.

Потом бандиты расстреляли инкассатора и похитила сумки с 224 миллионами дореформенных рублей. После инцидента возбудили уголовные дела по статьям «Разбой» и «Убийство». В начале 2000-х он переехал в свой родной Краснодар, сменил имя и основал агентство недвижимости.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. В ближайшее время мужчину доставят в Северную столицу.

Члены банды из Кубани использовали средства конспирации и специальное оборудование, чтобы похищать технику в шести регионах РФ, сообщал ФАН. Одного из них поймали.