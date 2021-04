Латиноамериканку из Лос-Анджелеса обвинили в убийстве трех своих детей

Лос-Анжелес, 21 апреля. Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинение 30-летней латиноамериканке Лилиан Каррильо. Ее подозревают в убийстве трех своих детей, причем одну из дочерей она зарезала ножом. Об этом сообщает New York Post.

По данным прокуратуры, 10 апреля в собственном доме в районе Реседа Каррильо убила свою трехлетнюю дочь Джоанну, двухгодовалого сына Терри и 6-месячную Сьерру — следствие предполагает, что последнюю убили ножом. После этого женщина попыталась скрыться с места преступления, но ее задержали на следующий день в другом округе.

16 апреля латиноамериканка в интервью телеканалу KGET-TV заявила, что она утопила своих детей, потому что они якобы подвергались насилию со стороны отца. Женщина добавила, что сделала «это тихо».

«Я обняла их, поцеловала и все время извинялась. Я не хотела, чтобы они подвергались дальнейшему насилию. Я обещал им, когда они родились, что буду защищать их, но я видела, что происходит и понимала, что с ними будет происходить дальше», — объявила женщина.

По словам Каррильо, ее бывший партнер занимался торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, и она боялась, что детей может постигнуть эта же участь. Отец детей, Эрик Дентон, опроверг обвинения и рассказал, что она «бредит» и что детям «небезопасно находится рядом с ней». Известно также, что 1 марта он обращался в суд с ходатайством об опеке над детьми.

В настоящее время Лилиан Каррильо находится в тюрьме округа Керн, расследование дела продолжается.