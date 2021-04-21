Археологи обнаружили в Ингушетии средневековые гробницы и катакомбы

Магас, 21 апреля. Сотрудники археологического центра имени Крупнова обнаружили памятники средневековой архитектуры на правом берегу реки Асса.

В районе горы Мскер-Корт обнаружили каменные ящики, склепы и катакомбы, сообщил сайт института археологического центра. Найденные учеными артефакты помогли установить возраст склепов. Экспертам удалось обнаружить наконечники стрел, керамику, кавалерийские сабли и другие артефакты, сообщает портал «Культура».

В древности местные жители считали реку Асса священной. Предполагается, что ее название связано с сектой иудеев раннего христианства. Понятие «аса» в прямом смысле означает «язычники», коими считались вайнахи, хевсуры, осетины, карачаевцы и балкарцы, пишет российский ученый Александр Твердый.

Ранее сообщалось, что российские археологи раскрыли тайну Шигирского идола. Древнейшая уральская статуя много лет вызывала споры ученых.