Песков объяснил, о каких красных линиях Путин предупредил Запад

Москва, 21 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что красными линиями в отношении Запада для России будут вмешательство в ее внутренние дела, включая выборы, и оскорбления.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин предостерег западные страны от перехода в отношениях с Москвой красной черты. Президент отметил, что при необходимости ответ России будет незамедлительным, асимметричным и жестким.

Путин подчеркивал, что организаторы различных антигосударственных провокаций «пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».

Песков пояснил, что Москва считает недопустимым вмешательство во внутренние дела страны, в том числе в выборы.