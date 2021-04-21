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Песков не исключил, что перед посланием парламенту Путин спал четыре часа

Песков не исключил, что перед посланием парламенту Путин спал четыре часа

Москва, 21 апреля. Перед посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин спал меньше времени, чем обычно.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, нельзя исключать, что Путин спал меньше четырех часов.

«Он работал очень долго», — добавил Песков.

В вопросе организации рабочего времени и тайминга на отдых никто воздействовать на президента не может, сообщил представитель Кремля. Он отметил, что работать президентом это большая ноша, которую Путин «несет изо дня в день».

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