Кремль сообщил о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после второй прививки от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства находится в «обычном рабочем состоянии». Никаких осложнений после вакцинации у президента не наблюдается.

«Абсолютно рабочее, обычное состояние», — подчеркнул Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее официальный представитель Кремля не исключил, что перед ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин спал всего четыре часа. Накануне своего обращения российский лидер очень много работал.