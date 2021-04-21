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Кремль сообщил о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

Кремль сообщил о самочувствии Путина после второй прививки от COVID-19

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после второй прививки от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава государства находится в «обычном рабочем состоянии». Никаких осложнений после вакцинации у президента не наблюдается.

«Абсолютно рабочее, обычное состояние», — подчеркнул Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее официальный представитель Кремля не исключил, что перед ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин спал всего четыре часа. Накануне своего обращения российский лидер очень много работал.

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