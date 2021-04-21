Жители США призвали правительство «не совать свой нос» в дела Украины

Вашингтон, 21 апреля. Американцы посоветовали правительству «не совать свой нос» в украинские дела, согласившись с аналогичными рекомендациями бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана.

Старший научный сотрудник Института Катона и бывший личный помощник американского экс-президента Рональда Рейгана по внешнеполитическим вопросам Дуг Бэндоу провел серьезный анализ обстановки на Украине и отношений США и России в свете украинского конфликта. По результатам анализа он сформулировал несколько рекомендаций президенту США Джозефу Байдену, лейтмотивом которых стал призыв к сдержанности в отношении Киева.

Он призвал отклонять все предложения о принятии Украины в НАТО и не наводнять ее оружием Альянса.

«Цель Альянса — безопасность, а не благотворительность», — подчеркнул Бэндоу.

Он заявил, что Украина не стоит того, чтобы за нее рисковать войной с ядерной державой. Аналитик опубликовал свой анализ и список рекомендаций на страницах американского ежемесячного журнала The American Spectator. Читатели журнала высказали свои мнения по поводу вмешательства США в украинский конфликт.

«Вы знаете, что исторически само название современной России пошло с киевской Руси? Что нам делать? Я скажу, что — не совать туда наши жирные глупые носы», — призвал читатель под ником jdondet.

С ним согласен пользователь под ником Jerrubbesheth. Он считает, что важнее разобраться с собственными проблемами, среди которых он назвал коррупцию в президентской администрации. Читатель scruffyleon напомнил о недавней отмене президентом США Джозефом Байденом своего решения отправить в Черное море два эсминца.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что США и НАТО в целом и без призывов Бэндоу не станут воевать за Украину. Баранец, как передали его слова СМИ, уверен, что в Альянсе не станут рисковать жизнями своих солдат ради Украины. Он заверил, что самое большое, что может сделать НАТО для Украины в случае обострения ситуации в Донбассе — это прислать немного оружия.