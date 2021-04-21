Известный публицист и аналитик Анатолий Вассерман считает необходимым не только упростить доступ к современной медицине, но и повысить статус врача. Об этом он заявил, комментируя одну из тем послания президента РФ Федеральному собранию.

21 апреля Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию обратил внимание на то, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции.

«Эпидемия ускорила внедрение новых подходов в диагностике, телемедицине. Наша задача — поставить технологии на службу гражданам нашей страны», — сказал президент.

При этом глава государства напомнил губернаторам об их прямой обязанности в сфере здравоохранения — выстроить работу поликлиник, детсадов, центров занятости, исходя из потребностей человека.

«Мы должны внедрить принципы социального казначейства в 2022 году. Все пособия, услуги будут оформляться в режиме одного окна, без беготни», — подчеркнул Владимир Путин.

По словам Анатолия Вассермана, российскую медицину нужно сделать доступной и современной, начиная прямо с регистратуры.

«Доступ к медицине необходимо упростить. Оптимизация с укрупнением медицинских центров затруднила получение населением услуг здравоохранения. Нуждающиеся в социальной поддержке не должны нуждаться в самом необходимом — медицинском обслуживании. Сбережение здоровья людей должно быть одним из главных приоритетов в наше время», — отметил Анатолий Вассерман.

Он заявил, что важно разработать и принять закон «О защите белого халата», позволяющий повысить профессиональный статус врача, пересмотреть систему социальных гарантий: повышенной пенсии, высокой зарплаты, льгот за риск.