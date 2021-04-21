Путину доложили об идее Зеленского встретиться в Донбассе

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин знает, что украинский коллега Владимир Зеленский предложил ему встретиться в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что Путину доложили об идее Зеленского. По его словам, для встречи двух президентов должны быть предпосылки. Неизвестно, ознакомился ли российский лидер с предложением главы Украины на фоне подготовки к посланию и рабочим встречам, добавил Песков в беседе с журналистами. Россия делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, но это очень тяжело, констатировал пресс-секретарь.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в московском «Манеже». Основные российские телеканалы транслировали его обращение к парламенту.