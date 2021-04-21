Анатолий Вассерман: Средства, направленные в образование — инвестиции в «экономику знаний»

Важное направление развития России — это мобилизация сил и ресурсов для нового индустриального, технологического и экономического прорыва. Об этом заявил публицист и политический эксперт Анатолий Вассерман, комментируя заявление Владимира Путина о том, что Россия направит на научные цели более триллиона рублей.

21 апреля Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию напомнил, что 2021 год объявлен Годом науки. Он уверен, что молодое поколение российских ученых заявит о себе в новых проектах.

«Через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамен. По их результатам большинство — порядка 60% выпускников — смогут поступить на бюджетные места в вузы. Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», — сказал Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Комментируя послание президента, Анатолий Вассерман заявил, что нашей стране нужен новый экономический рывок: индустриальный, технологический, образовательный.

«Необходимо делать ставку на «экономику знаний», на развитие технологичного производства внутри страны. Для этого нужно готовить соответствующие кадры — со школьной и студенческой скамьи. Поощрять и стимулировать получение технических профессий и специальностей. Если говорить о школе — это технические секции и кружки, если говорить о вузе — это гранты, повышенные стипендии», — прокомментировал тему Анатолий Вассерман.

Он особо подчеркнул, что следует выплачивать повышенные стипендии, например от 15 тысяч рублей, или иным образом компенсировать стоимость обучения для студентов, получающих технические профессии.

«Важно поощрять интеллектуальный труд, поддерживать научные, инженерные и технические специальности. Остановить «утечку мозгов», тем более что уже сейчас основная масса выезжающих за рубеж надеется вернуться на Родину и там применять полученный опыт», — добавил Анатолий Вассерман.

По его словам, следует стимулировать развитие производства, внедрять новые технологии, провести в стране серьезную «интеллектуальную генеральную уборку».