Алена Водонаева подтвердила слухи о госпитализации из-за микроинсульта

Москва, 21 апреля. Журналистка Алена Водонаева написала пост в Instagram, в котором поделилась подробностями госпитализации. Она подтвердила, что ее причиной стал микроинсульт.

Экс-участница «Дома-2» оказалась на больничной койке 20 апреля. Ее экстренно доставили в реанимацию. Водонаева рассказала подписчикам, что почувствовала себя плохо накануне днем: у нее начал заплетаться язык, из-за чего речь стала невнятной, сообщает «Вечерняя Москва».

«Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге», — написала блогер.

Врачи поставили ей диагноз — микроинсульт. Сейчас Водонаева переведена из реанимации в отделение неврологии. Она заверила поклонников, что чувствует себя намного лучше, и поблагодарила их за теплые слова поддержки.

Как только Водонаева поступила в реанимацию, она успела записать несколько роликов и выложить их в Stories. На видео слышно, как журналистка еле выговаривает слова.