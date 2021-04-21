Поклонская пригласила друзей России в Крым после фразы Путина о жестком ответе Западу

Те государства, к которым были обращены слова Владимира Путина об «асимметричном, быстром и жестком» ответе России, прекрасно их поняли. Об этом в интервью ФАН заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Я уверена в том, что слова президента не нужно дополнять. И так всем все понятно. Действительно, такое отношение [со стороны недругов] к нашей стране, вообще к нарушениям закона, пренебрежительное. Двойные стандарты — это уже практика мировой политики. Например, все, что произошло на Украине, государственный переворот... — никто не дал этому оценки. Все признали новую власть, и все хорошо, все отлично!» — обратила внимание собеседница агентства.

Депутат подчеркнула, что необходимым условием для выстраивания отношений с нашим государством является уважение к России.

«Наша страна огромная, и мы имеем право ставить свои условия: уважайте нас. И такое же отношение будет с нашей стороны», — добавила Поклонская.

Наша страна не является враждебной ни к одному государству, готовому выстраивать с ней честные и дружеские отношения, констатировала парламентарий.

«Наша страна всегда открыта для диалога, мы добры к нашим партнерам, и президент в очередной раз об этом сказал. Мы очень радушная страна — я приглашаю всех в Крым, мы с радостью принимаем гостей», — заявила политик.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил о том, что Россия стремится иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но при этом готова адекватно ответить всем, кто воспринимает эти добрые намерения как безразличие или слабость и «сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты».

«У нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и в своей правоте, здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — подчеркнул глава государства.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова в беседе с ФАН выделила основные социальные инициативы в послании Владимира Путина.