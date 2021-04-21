Дмитрий Песков объяснил происхождение своих высоких доходов

Москва, 21 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получает высокие доходы в виде процентов от банковских вкладов и финансов, находящихся в управлении.

Об этом он рассказал журналистам в ходе брифинга. Он добавил, что у президента России Владимира Путина тоже есть банковские вклады.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Кремля, Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 млн рублей. Годовой доход его супруги Татьяны Навки составил 212,878 млн рублей.

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся", — отметил Песков.

Он добавил, что у госслужащих достаточно сильные ограничения на покупку разных акций и облигаций. По закону они не имеют права покупать иностранные активы и облигации зарубежных компаний.