«Зеленые стандарты» для мусорной отрасли могут ввести в России

Москва, 21 апреля. Идею введения «зеленых стандартов» в РФ предложил Минэкономразвития Российский экологический оператор.

Проект предполагает отбор «зеленых» предприятий, которые проходят весь цикл переработки ТКО — от обработки отходов до производства экологичной тары, пишет газета «Ведомости». В данный момент инициатива проходит согласование в Минприроды.

«Внедрение стандартов ESG является современным трендом. Отрасль ТКО не может быть в стороне от данных тенденций. Необходимо их внедрение», — сказал руководитель РЭО Рашид Исмаилов.

Компании, которые соответствуют стандартам, смогут претендовать на поддержку отрасли, сообщил сайт 360tv.ru. Также для «зеленых» предприятий станут доступны льготы для получения услуг в финансовых организациях, заявил глава РЭО Денис Буцаев.

В России планируют создать информационную систему контроля транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.