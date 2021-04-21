Железняк о послании Путина: Оппонентам России следует услышать нашего президента

Москва, 21 апреля. В послании Владимира Путина Федеральному собранию прозвучал сигнал для международного сообщества — Россия сосредоточена на решении наших собственных внутренних задач, защите суверенитета, традиционных ценностей и национальных интересов, невзирая на гибридную войну, развязанную против нашей страны со стороны недобросовестных международных конкурентов. Об этом ФАН заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

По словам парламентария, послание Путина оказалось очень человечным и социально-ориентированным. В первую очередь президент высоко оценил самоотверженность врачей и работников социальной сферы, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Наша страна, как и весь мир, столкнулась со страшной эпидемией, — отметил Железняк. — Но Россия доказала, что является социальным государством, ориентированным на человека. Страна объединилась, мобилизовала ресурсы и справляется более успешно с эпидемией и ее последствиями, чем многие другие государства».

Политик обратил внимание на то, что особое место в обращении президента России заняли прорывные меры по оживлению экономики, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, комплекс инфраструктурных, налоговых реформ, поддержка регионов.

«На всех обозначенных президентом направлениях развития парламент вместе с правительством обеспечит реализацию новых мер поддержки граждан и экономики, чтобы, несмотря на сохранение эпидемиологических проблем и санкционный режим, наша страна уверенно шла вперед, — подчеркнул Сергей Железняк. — Как парламентарии, мы видим свою задачу, в первую очередь, в создании условий, при которых каждый россиянин чувствовал бы на себе заботу государства. Выполнение сформулированных задач позволит поднять на новый уровень качество жизни граждан».

Депутат подчеркнул, что послание президента России является ключевым политическим событием, дающим ориентиры для дальнейшего развития нашей страны по основным направлениям в условиях множества внешних и внутренних вызовов. Послание президента уже давно является обращением ко всем россиянам, но при этом его внимательно слушают и за рубежом.

«В речи Владимира Путина прозвучал сигнал для международного сообщества — Россия сосредоточена на решении наших собственных внутренних задачах, защите суверенитета, традиционных ценностей и национальных интересов. Невзирая на гибридную войну, развязанную против нашей страны со стороны недобросовестных международных конкурентов», — заявил Сергей Железняк.

Член Госдумы также оценил часть послания Владимира Путина, касающуюся внешней политики России.

«Россия от лица главы нашего государства вновь призывает к диалогу, отказу от попыток спровоцировать нашу страну, вмешаться во внутренние дела, расшатать российское общество, — подчеркнул Сергей Железняк. — Оппонентам России следует услышать нашего президента, который очень сдержанно и внятно послал сигнал — мы выступаем за мир, не хотим конфронтации, развиваем важное для нас международное сотрудничество в рамках ООН, БРИКС и ШОС, ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ, Союзного государства с Республикой Беларусь, всегда будем исходить из своих интересов и здравого смысла. Но при любой попытке посягательства на нашу страну и наших граждан жестко и быстро дадим отпор».

Ранее Сергей Железняк заявил ФАН, что заявления, сделанные представителями кабинета министров Чехии вслед за объявлением о высылке российских дипломатических сотрудников, демонстрируют истинные причины внезапного всплеска русофобии у официальной Праги.