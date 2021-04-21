Песков сообщил о наличии банковских вкладов у президента

Москва, 21 апреля. Президент России Владимир Путин имеет собственные вклады в банке. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2019 году он уже рассказывал, где глава государства хранит зарплату и пенсию. По его словам, Путин, как и большинство россиян, получает и ежемесячное жалование, и пенсионные выплаты путем перечисления этих средств на банковскую карту.

Песков также отметил, что задекларированные Путиным автомобиль «Волга» и прицеп «Скиф», скорее всего, хранятся где-то в гараже.

«Я не знаю точно, где хранится «Волга» и прицеп «Скиф», но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено», — подчеркнул представитель Кремля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,994 млн рублей, следует из декларации о доходах. В ней значится квартира площадью 77 квадратных метров и гараж, а в пользовании — другая квартира в 153,7 «квадрата» с гаражным местом 18 квадратных метров. Задекларированы два автомобиля «ГАЗ М21», автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Послание Владимира Путина можно считать новым этапом развития России, отметила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. По ее словам, это мероприятие знаменует старт этапа по выходу государства из пандемии.