Названо условие, при котором ГАИ не будет проверять навыки будущих водителей «в городе»

Москва, 21 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России не будут проверять навыки будущих водителей в «городе», но с одним условием.

Правило распространяется только на тех выпускников автошкол, которые до 1 апреля успешно сдали «площадку». Об этом рассказал начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции России Николай Гиляков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, с 1 апреля текущего года изменились правила сдачи экзаменов на права. Новые правила вносят основные изменения в практическую часть экзамена.

Российских автолюбителей с 1 мая 2021 года ждет ряд изменений. Например, сделки по купле и продаже подержанных автомобилей можно будет заключать через портал «Госуслуги».