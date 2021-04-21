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Названо условие, при котором ГАИ не будет проверять навыки будущих водителей «в городе»

Названо условие, при котором ГАИ не будет проверять навыки будущих водителей «в городе»

Москва, 21 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции МВД России не будут проверять навыки будущих водителей в «городе», но с одним условием.

Правило распространяется только на тех выпускников автошкол, которые до 1 апреля успешно сдали «площадку». Об этом рассказал начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции России Николай Гиляков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как сообщалось ранее, с 1 апреля текущего года изменились правила сдачи экзаменов на права. Новые правила вносят основные изменения в практическую часть экзамена.

Российских автолюбителей с 1 мая 2021 года ждет ряд изменений. Например, сделки по купле и продаже подержанных автомобилей можно будет заключать через портал «Госуслуги».

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