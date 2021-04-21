Ученые из Узбекистана и КНР создали эффективное лекарство для борьбы с COVID-19

Ташкент, 21 апреля. Специалисты из Узбекистана совместно с китайскими коллегами разработали препарат против коронавирусной инфекции, заявили в пресс-службе узбекистанской академии наук.

Препарат, созданный учеными, получил название «Рутан». Как уточнили в академии, ученым удалось доказать его исключительную эффективность.

Лекарство сделано на основе растения Rhus coriaria Totum, поделились эксперты. По словам медиков, «Рутан» является единственным эффективным лекарством против коронавируса SARS-CoV-2. Он обладает антигипоксическими и антиоксидантными свойствами.

Согласно результатам анализа данных привитых россиян, эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 97,6%. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций.