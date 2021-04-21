Западные хакеры пытались украсть данные о российских разработках вакцин от COVID-19

Москва, 21 апреля. Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть зарубежные хакеры. Однако сделать это злоумышленникам не удалось.

Особый интерес для них представляли данные о вакцинах против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Согласно данным НКЦКИ за 2020 год, большинство компьютерных атак на российское информационное пространство осуществлялись из США, Китая, Германии и Нидерландов. Основными целями являлись объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Как стало известно ранее, множество сайтов и сетей по всему миру оказались недоступными из-за глобальной утечки маршрутов BGP. Как оказалось, хакеры предприняли попытку перехватить протоколы BGP.