Борисов: судьба российско-турецкого ВТС может зависеть от сделки Анкары с Киевом

Москва, 21 апреля. Вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества (ВТС) России и Турции будет зависеть от конкретных действий Анкары. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов ответил на вопрос, будет ли прекращено российско-турецкое ВТС, если Анкара поставит Киеву новую партию беспилотников.

«Будем конкретно смотреть, в конкретном случае», — подчеркнул вице-премьер.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 20 апреля сообщил, что сделка с Украиной по продаже боевых дронов никак не направлена против России. Он уточнил, что Анкара продает БПЛА, потому что на вооружение есть спрос. Если Россия нуждается в продукции нашей оборонной промышленности, то Турция всегда готова обсудить это, заявил Чавушоглу.

Кроме этого, он подчеркнул, что у Анкары хорошие отношения с обеими странами, даже несмотря на накаленную обстановку в черноморской акватории.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции намерен посетить Россию для обсуждения ситуации с возобновлением полетов.