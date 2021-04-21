Кремль анонсировал дату переговоров Путина и Лукашенко

Москва, 21 апреля. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко состоятся 22 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, глава РФ и белорусский президент в ходе переговоров обсудят развитие стратегического партнерства и союзничества, а также работу в рамках Союзного государства.

«22 апреля в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко», — заявил он.

Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор, они обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества.