Космонавт Дежуров о переезде в Саранск: Думал о Мордовии, находясь на орбите

Саранск, 21 апреля. Космонавт Владимир Дежуров объявил о своем желании жить в Мордовии. Переехать в одной регион он планирует уже в ближайшее время. Своими размышлениями по этому поводу военный летчик рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«У меня есть родственники в Мордовии. Раза два, а то и три в год приезжаю сюда. Бываю и в родном Явасе, и в Саранске», — рассказал ФАН космонавт.

На данный момент уроженец республики проживает в Московской области. Космонавт всерьез задумался о переезде на родину. Признается: к этому шагу он готов на 99%.

«Мы с женой хотим переехать в Саранск. Чем быстрее, тем лучше. Пока с жильем вопрос надо будет решить», — добавил собеседник.

Владимир Дежуров родился и рос в поселке Явас Зубово-Полянского района. Родители Николай Серафимович и Анна Васильевна были военными, что, в последующем определило судьбу молодого пилота. Служба военного летчика-инженера началась 1983 году в Одесском военном округе. Он с легкостью справлялся с тремя типами самолетов. Его налет за четыре года — почти 900 часов и 170 прыжков с парашютом.

Первый космический полет Дежурова состоялся в 1995 году. В качестве командира в Орбитальном комплексе «Мир» он пробыл с марта по июль. А уже в сентябре за проявленное мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации.

«Я и в космосе думал о Мордовии. Делал фотографии на орбите и присылал их на родину. Какова судьба тих снимков, не могу сказать. Однажды я с собой взял государственный флаг республики. Весь экипаж давал интервью на его фоне», — поделился воспоминаниями Владимир Дежуров.

В последний раз уроженец Мордовии поднимался в космическое пространство в 2001 году. Это время активного строительства Международной космической станции.

«То, что вы сейчас видите на снимках, это так сейчас выглядит МКС. Мы стояли у истоков его строительства. После нас станцию доделали другие ребята, достроили то, что мы заложили», — заключил космонавт.

Ранее ФАН писал о судьбе подполковника космических войск из Мордовии. После службы на «Байконуре» Юрий Земсков посвятил свою жизнь искусству.