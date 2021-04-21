Минтруд пояснил, кто из россиян получит пособие в 6350 рублей

Москва, 21 апреля. Пособие беременным женщинам в размере 6350 рублей будет выплачиваться, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, сообщил Минтруд РФ.

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести для россиянок, вставших на учет на ранних сроках беременности и находящимся в сложной финансовой ситуации, ежемесячную выплату. Глава государства уточнил, что в среднем по стране размер пособия составит 6350 рублей в месяц.

По данным ведомства, пособие в размере 6350 рублей получат более 700 тысяч россиянок. Поддержка беременных очень востребована, отметил глава министерства труда Антон Котяков. Он добавил, что о необходимости увеличить пособия для нуждающихся слоев населения говорили представители родительского сообщества, общественных организаций и представители партии «Единая Россия».

«Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы», — заявил Котяков, его слова приводит пресс-служба министерства.

Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России (ПФР). Деньги будут выплачиваться каждый месяц с постановки на учет до рождения ребенка. Заявление на пособие можно подать на портале госуслуг.