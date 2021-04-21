Мадридский «Атлетико» и миланский «Интер» покинули Суперлигу

Москва, 21 апреля. Руководство мадридского футбольного клуба «Атлетико» приняло решение о выходе из Суперлиги. Проект покинула и миланская команда «Интер».

О выходе из европейской Суперлиги оба клуба объявили на официальных сайтах. «Атлетико» стал первым испанским клубом, отказавшимся от проекта, сообщает RT.

«Совет директоров мадридского «Атлетико», собравшись в эту среду утром, решил официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о своем решении окончательно не придавать официальный статус проекту», — говорится в сообщении испанской команды.

Отмечается, что руководство «Атлетико» приняло решение присоединиться к Суперлиге 12 апреля в связи с обстоятельствами, которые сейчас отсутствуют. «Интер» покинул проект практически одновременно с мадридским клубом

««Интер» подтверждает, что больше не является частью проекта Суперлиги», — указано на сайте итальянского клуба.

О создании Суперлиги было объявлено 18 апреля. Учредителями турнира стали 12 клубов, позднее к ним должны были присоединиться еще три команды. Основание Суперлиги вызвало негативную реакцию со стороны УЕФА. Членам нового объединения грозили санкции, например, запрет на участие в крупных соревнованиях.