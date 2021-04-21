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Минобр Дагестана принял ноутбуков на 115 млн рублей, не подходивших по техзаданию

Минобр Дагестана принял ноутбуков на 115 млн рублей, не подходивших по техзаданию

Махачкала, 21 апреля. Минобрнауки Дагестана в 2020 году приняло от поставщика более трех тысяч ноутбуков, которые не соответствовали прописанным техническим заданиям, установила проверка счетной палаты республики. Сумма соответствующего контракта превысила 115 миллионов рублей.

«Министерством образования и науки Республики Дагестан не принято решение о расторжении контракта на поставку ноутбуков в количестве 3 060 штук на сумму 115 миллионов 362 тысяч рублей в связи с поставкой товара, характеристики которого не соответствуют требованиям, заявленным в техническом задании», — говорится в сообщении аудиторов.

В целом проверка мероприятий, проведенных в прошлом году в регионе по нацпроекту «Образование» выявила нарушения на более чем 870 миллионов рублей. При этом из выделенных на программу 4,4 миллиарда рублей было освоено менее 60%.

Больше всего счетная палата Дагестана выявила нарушений в сфере управления и распоряжения госсобственности — на 400 миллионов рублей. На сферу госзакупок пришлось нарушений на сумму более 144 миллионов рублей.

В конце марта ФАН сообщал, что на посту врио министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарову сменил Яхья Бучаев. До назначения он занимал должность ректора одного из вузов в республике.

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