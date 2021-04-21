Темы послания Путина: помощь семьям, покушение на Лукашенко, острастка недругам

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено в среду, 21 апреля, 2021 года. Мероприятие проходило в столичном выставочном комплексе «Манеж». Обращение президента заняло около полутора часов. Основное внимание глава государства уделил защите прав граждан, развитию экономики, помощи регионам, борьбе с бедностью, беспрецедентной поддержке семьям с детьми. Говоря о международной обстановке, Владимир Путин рассказал о попытке Запада устроить переворот в Белоруссии, а также о планах физического устранения президента этой страны Александра Лукашенко.

Победа над пандемией

Первую часть послания президент России посвятил тому, как наша страна справилась с пандемией COVID-19.

«Прямо до слез», — так Путин оценил подвиг российских медиков и всех граждан России в борьбе с пандемией.

«Сбережение народа России — это основа нашей Конституции, наша стратегия», — отметил глава государства, говоря о демографических проблемах страны на фоне пандемии.

Президент заявил, что Россия должна добиться устойчивого роста населения и достичь к 2030 году средней продолжительности предстоящей жизни в 78 лет.

При этом Путин призвал не терять бдительность и отметил, что единственной защитой от заражения коронавирусом может быть только вакцинация.

Здоровье населения

В качестве меры для сохранения здоровья населения президент объявил, что до конца года продлевается программа возвращения части стоимости путевок тем, кто проходит санаторно-курортное лечение на территории России.

Также россиянам в 2021 году будут возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь.

Выделяются дополнительные средства для лечения охранных (редких) заболеваний, более пяти тысяч новых машин скорой помощи направят в регионы.

Помощь семьям с детьми

Особое внимание глава государства уделил борьбе с бедностью, предложив комплекс мер поддержки социально незащищенных групп населения. Речь в первую очередь идет об оказавшихся в трудной ситуации семьях с детьми, отметил Путин. Он дал правительству поручение уже к 1 июля разработать комплексную программу поддержки семьи и детства в России.

Но ряд решений президент распорядился исполнить незамедлительно.

Это выплаты по 5 тысяч рублей неполным семьям; дополнительные выплаты более 6 тысяч рублей женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности; стопроцентная оплата больничного матерям, имеющим детей до семи лет. Подробнее об этих мерах читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал единовременную выплату в 10 тысяч рублей каждой семье, где есть школьники или дети, которые готовятся поступать в первый класс. Деньги предназначены на подготовку к учебному году и будут выплачены в августе.

Экология и помощь регионам

Большое внимание в послании было уделено проблемам экологии.

«Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — так президент охарактеризовал требования к руководителям крупных производств.

Кроме того, Путин уделил большое внимание развитию регионов и мощным инфраструктурным проектам с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Помимо этого, президент распорядился в районах, где проходят газовые магистрали, проводить гражданам газ бесплатно.

«За подводку газа к границам домохозяйств люди платить не должны», — заявил он.

Россия — радушная страна

В заключение президент остановился на международной обстановке. Он напомнил, что Россия — радушная страна, которая всегда рада гостям. Политика нашей страны на международной арене — обеспечить мир и безопасность для развития, отметил Путин.

«При этом у России есть свои национальные интересы, которые мы, естественно, всегда отстаиваем строго в рамках международного права», — добавил он.

Однако есть страны, которые путем незаконных санкций пытаются навязать другим свою волю, напомнил Путин.

«Подобная практика становится все более опасной. Например, в Белоруссии была попытка убить президента [Александра Лукашенко]. Планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы уже перешли! Но коллективный Запад этого как будто не замечает», — отметил он.

Президент подробно рассказал, какие планы строили заговорщики, которые пытались устроить в Белоруссии государственный переворот, наподобие того, который был на Украине в 2014 году.

«В некоторых странах по любому поводу, а чаще вообще без повода начинают цеплять Россию, как будто это новый вид спорта, — продолжил Путин. — Но мы ведем себя сдержанно и скромно, не отвечаем на недружественные акции и откровенное хамство. Однако вокруг «Шерхана» постоянно крутятся мелкие «Табаки», подвывая своему суверену».

Так президент иронически сравнил некоторые страны с героями произведений Редьярда Киплинга.

«Мы не хотим сжигать мосты, — подчеркнул Путин, — но те, кто сам хочет их взорвать, должны знать: ответ России будет незамедлительным, асимметричным и жестким. Так что они [недруги России] пожалеют так, как давно ни о чем не жалели. При этом у нас хватит здравого смысла при принятии любого решения. Где проходит красная черта, мы будем определять сами», — подчеркнул глава государства.

В качестве острастки потенциальным противникам Путин напомнил о мощном и современном военном потенциале России.

«Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Будем идти вместе и добьемся всех задач», — отметил в заключение Владимир Путин, обращаясь к россиянам.

После окончания трансляции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» политики и эксперты обсудили итоги президентского послания.