Сергей Шнуров от скуки решил судиться с Иосифом Пригожиным

Москва, 22 апреля. Популярный и скандальный российский рок-исполнитель, а с недавнего времени и политик Сергей Шнуров, заявил, что твердо решил судиться с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. По словам певца, он делает это по большей части от скуки. О том, почему он решил все-таки подать в суд на продюсера, Шнуров рассказал в эфире шоу Надежды Стрелец.

«Мои адвокаты мне позвонили. Адвокатская контора, которая мне принадлежит, находится в Лондоне, а там карантин. Им делать решительно нечего. Они говорят: «Давай займемся от скуки». Ну вот они и занимаются», — объяснил музыкант.

По словам Сергея, он даже не может вспомнить, с чего у него начался конфликт с Пригожиным. Он больше не является артистом и никого в штате у него нет, а последний раз выступал еще до пандемии.

«С каким мотивом я приду к государству? «Подайте бывшему артисту». Я сижу на даче. Мимо пролетает муха. Я взял ракетку и убил ее. Прочитал в новостях, что Пригожин нелепо высказался в публичном пространстве. Сказал, на, получи, вот и все», — объяснил Сергей Шнуров.