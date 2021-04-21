Детский омбудсмен выделила основные социальные инициативы в послании Путина

Вектор на сбережение народа в первых строчках послания президента Федеральному собранию вдохновляет членов правительства, сенаторов и депутатов на развитие все сфер общественной жизни. Об этом в интервью ФАН заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы услышали о мерах поддержки для семьи на протяжении всех этапов ее жизнедеятельности, в том числе даже до рождения ребенка. Мне показалось особенно важным, что на этом сделан акцент. Кроме финансовых мер — 6350 рублей — особую ценность составляет посыл, что самому рождению детей придается особое значение», — сказала собеседница агентства.

Детский омбудсмен отдельно отметила озвученные главой государства инициативы по созданию социального казначейства и льготных пособий для семей с детьми, а также совершенствованию механизма получения алиментов.

«Важно, что сказано о том, что алиментные обязательства должны быть выполнены и должны быть исключены эти унижающие процедуры со сбором справок. Этот бег с препятствиями по направлению к соблюдению прав детей должен быть прекращен», — добавила Кузнецова.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка подчеркнула, что прозвучавшие в послании направления работы обеспечивают комплексное развитие страны и позволяют сделать вывод о том, что Россия даже в условиях пандемии уверенно смотрит в будущее.

«Льготные пособия, строительство школ, скоростные трассы, поддержка библиотек и сельских клубов, долгожданная поддержка летнего отдыха — все это в целом создает впечатление, что, несмотря на трудности, кто бы что ни говорил, Россия из пандемии выходит сильная и движется только вперед, как сказал президент», — резюмировала Кузнецова.

Ранее экономист Михаил Делягин заявил ФАН, что у России есть все необходимые средства для реализации инфраструктурных и социальных проектов, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.